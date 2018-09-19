Президент Южной Кореи посадил в Пхеньяне дерево на память о своем визите

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин оставил о себе память в Пхеньяне, посадив там дерево, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра, куда поступает вся информация о визите южнокорейского лидера в КНДР.

В саду резиденции для почетных гостей Мун Чжэ Ин сажал 10-летнее дерево кассия трубчатая (Koelreuteria paniculata) вместе с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ.

Президент надел белые перчатки и, окинув взглядом дерево, пояснил, что оно цветет золотистыми цветами и символизирует процветание и богатство. Тем самым Мун Чжэ Ин пожелал отношениям Юга и Севера благополучно развиваться.

Затем участники церемонии подсыпали земли под корень дерева и полили его водой. Перед деревом они сняли белое покрывало с каменной таблички с надписью: "В память о визите президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-21 сентября 2018 года".

"Приходите иногда присмотреть (за деревом)", — пожелал Мун Чже Ин. В ответ Цой Рён Хэ произнес: "Дерево быстро будет расти и внесет вклад в объединение (Кореи)".

Президент Южной Кореи прибыл в КНДР накануне и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, договорившись о мерах по сотрудничеству и устранению угрозы войны. В четверг, как ожидается, Мун Чжэ Ин вернется в Сеул после поездки на священную для корейцев гору Пэктусан на границе КНДР и Китая.