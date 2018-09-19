В Индии мусульман будут наказывать за "мгновенный развод"

Активистки движения Женщины Индии во время акции протеста против мгновенного развода (тройной талак). Архивное фото

Активистки движения Женщины Индии во время акции протеста против мгновенного развода (тройной талак). Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правительство Индии одобрило постановление, которое трактует мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") как наказуемое правонарушение, сообщает издание Times of India со ссылкой на министра юстиции страны Шанкара Прасада.

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак с супругой. Данная практика была признана незаконной Верховным судом Индии в августе прошлого года из-за противоречия 14-й статье конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

По словам министра, несмотря на запрет, многие по-прежнему продолжали практиковать "мгновенный развод".

"Этот указ принят в интересах страны, ради установления равноправия полов", — заявил Прасад, отметив, что считает данную практику "варварской и бесчеловечной".

Как отмечает издание, указ приняли после неудачной попытки провести решение через парламент. Законопроект, вводящий уголовное наказание за "тройной талак", нижняя палата одобрила еще зимой, но пройти верхнюю палату парламента палату ему не удалось.

"Тройной талак" запрещен во многих мусульманских странах. Тем не менее, последователи ислама в Индии активно используют эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе по SMS и через другие мобильные сервисы.