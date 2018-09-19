БЕРЛИН, 19 сен – РИА Новости. Вопрос о преемнике главы контрразведки Германии – федерального ведомства по защите конституции (BfV) пока открыт, Ганс-Георг Маасен продолжит выполнять свои обязанности вплоть до назначения нового руководителя, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Накануне пресс-служба правительства Германии сообщила, что Маасен смещен с поста в связи со спорными заявлениями по ситуации в Хемнице.

"Как вы знаете, мы вчера провели переговоры с председателем ХДС и федеральным канцлером Ангелой Меркель, председателем фракции СДПГ в бундестаге и председателем СДПГ Андреа Налес и мной. Мы договорились о том, что в должности федерального президента BfV будет произведена перестановка. Но хочу также указать на то, что вопрос о преемнике господина Ганса-Георга Маасена открыт. Вчера мы не говорили о преемнике", — сказал Зеехофер, добавив, что как только этот вопрос будет решен, он представит свое предложение участникам правящей коалиции в ФРГ.

Министр добавил, что Маасен будет исполнять обязанности главы контрразведки вплоть до назначения преемника.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Даниэля Х. движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов.

Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.