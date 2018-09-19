На саммите ЕС Литва предложит ввести единые стандарты охраны внешних границ

ВИЛЬНЮС, 19 сен — РИА Новости. Литва на неформальном саммите ЕС В Зальцбурге намерена предложить ввести единые стандарты по охране внешних сухопутных границ ЕС, сообщила в среду пресс-служба президентского дворца.
"Литва предлагает ввести единые стандарты по охране внешних сухопутных границ ЕС. Страна контролирует 1070 км внешней границы ЕС и внедряет на ней современные технологии. Однако в некоторых других странах ЕС охрана границы является недостаточной, вследствие чего нелегальные мигранты легко проникают в Шенгенскую зону. Наш опыт может стать примером в деле усиления охраны границ всего Евросоюза", — говорится в сообщении.