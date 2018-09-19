Премьер Австралии прокомментировал ситуацию с обнаружением игл во фруктах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы.

Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.

"Необходимо увеличить наказания для тех, кого признают виновными, в соответствии с существующими положениями, с 10 лет заключения до 15 лет…. Пятнадцать лет предусмотрены для тех, кто распространяет детскую порнографию и финансирует терроризм. Это показывает, как серьезно я воспринимаю данный случай", — заявил Моррисон в эфире местного телеканала 9News, назвав тех, кто подкладывает иголки во фрукты, "трусами и ничтожествами".

Премьер Австралии добавил, что правительство представит соответствующие поправки парламенту в четверг утром, чтобы их могли ввести в действие до конца недели. По словам Моррисона, поправки также будут предусматривать до 10 лет лишения свободы для "любого идиота", который в качестве шутки решится на "безрассудную мистификацию" — воткнет иголки в купленные им безвредные фрукты или будет распространять ложные сообщения в социальных сетях.

Как сообщает телеканал ABC, ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что около 100 человек сообщили об иглах в клубнике, хотя многие из этих случаев могут быть мистификациями или ложной тревогой. Полиция также предупреждала об уголовной ответственности за распространение фейковых новостей об иглах во фруктах.