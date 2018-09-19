Более трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более трех тысяч мирных жителей с начала конфликта в Донбассе, сообщается в докладе организации.

Рассматривался период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018-го. Потери среди гражданского населения составили 2737 человек: 1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек, пол еще 56 взрослых установить не удалось.

"С учетом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляет не менее 3035 человек", — говорится в документе.

Число раненых по состоянию на август этого года составляет от семи до девяти тысяч человек.

Ранее глава миссии Фиона Фрейзер сообщала, что с 16 мая по 15 августа 2018 года в Донбассе погибли двенадцать мирных жителей, 93 получили ранения.

Конфликт на юго-востоке Украины длится почти четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются. По данным ООН всего жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.