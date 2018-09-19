Более трех тысяч мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более трех тысяч мирных жителей с начала конфликта в Донбассе, сообщается в докладе организации.
"С учетом 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляет не менее 3035 человек", — говорится в документе.
Число раненых по состоянию на август этого года составляет от семи до девяти тысяч человек.
Ранее глава миссии Фиона Фрейзер сообщала, что с 16 мая по 15 августа 2018 года в Донбассе погибли двенадцать мирных жителей, 93 получили ранения.
Конфликт на юго-востоке Украины длится почти четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются. По данным ООН всего жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.