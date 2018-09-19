ВС Греции перенес на 17 октября рассмотрение апелляции по делу Винника

АФИНЫ, 19 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Александра Винника во Францию по европейскому ордеру, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело отложено в связи с тем, что перевод судебных документов был поздно завершён, и только сегодня предоставлен Виннику. Прокурор поддержал просьбу адвокатов перенести процесс, чтобы Винник смог ознакомиться с документами.

Судья удовлетворила просьбу и перенесла на 17 октября слушания, отметив вместе с тем, что невозможно бесконечно переносить процесс.

К защите Винника подключилась известный греческий адвокат Зои Константопулу — бывший спикер парламента Греции. Константопулу вела ряд громких дел.

Франция хочет допросить Винника в связи с обвинениями в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Ранее Верховный суд Греции постановил выдать Винника в Россию, удовлетворив второй запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника по обвинению в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации. Сам Винник согласен с экстрадицией в Россию.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин сидит в греческой тюрьме. 6 июля суд пытался тайно, не уведомив адвокатов и Винника, провести заседание и в ускоренном порядке выдать россиянина Франции. 13 июля суд первой инстанции в Салониках принял решение выдать Винника французским властям.

Согласно французскому запросу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

По решению следователя и прокурора суда Парижа издан ордер на арест Винника, говорится в документах, переведенных на греческий язык. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации". Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи".