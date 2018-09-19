Россия поддерживает шаги по урегулированию ядерной проблемы КНДР

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Кремле приветствуют подписание лидерами КНДР и Южной Кореи соглашения в военной области и считают его действенным, эффективным шагом на пути урегулирования корейской проблемы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. Представитель президентской администрации в Сеуле в пресс-центре межкорейского саммита в среду заявил, что фактически лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили прекращение состояния войны.

"Это хорошие, добрые новости. Безусловно, мы поддерживаем такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать подписание соглашения.

Он добавил, что "это является обязательным условием для продвижения дальше по пути политического урегулирования".

"Поэтому мы приветствуем такое решение", — заключил пресс-секретарь президента.