МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Размещение американской военной базы в Польше на постоянной основе позволит США перебросить к границам РФ военную технику и приблизиться к центральным районам нашей страны, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что его страна готова потратить 2 миллиарда долларов на размещение американской военной базы на постоянной основе.

"Это заявление Дуды – не новость. В Польше в последние годы уже стало традицией развитие антироссийской политики. Это скорее норма. А размещение даже за деньги поляков американской базы – это нормальный процесс с точки зрения американской политики. Их контингент, пускай на временной основе, уже присутствует на территории Польши и Румынии, где размещается система ПРО", — сказал Подберезкин РИА Новости.

По мнению эксперта, соотношение сил в Европе давно изменилось в пользу НАТО.

"В Европе соотношение вооруженных сил давно уже не в пользу России. Когда начались переговоры в Вене о сокращении вооруженных сил (1980-е годы – ред.) и военной техники в центральной Европе, тогда исходили из блоковой позиции – есть блок НАТО, есть Организация варшавского договора (ОВД), которые в то время были примерно равны по своей мощи, но затем блок Варшавского договора был распущен, а блок НАТО за эти годы "оброс" бывшими членами ОВД и бывшими советскими республиками", — напомнил Подберезкин.

Кроме того, те государства, которые считались нейтральными — Швеция, Финляндия — заключили договоренности с НАТО, добавил он.

"Поэтому соотношение сил катастрофически изменилось в пользу Западной Европы. В данном случае войска США уже размещаются, пусть и не на постоянной основе. А если они будут размещаться на постоянной основе, это будет означать, что они смогут на своих базах складировать тяжелое вооружение. Для перевозки дивизии танков в 300 единиц требуется много времени. А если танки завести и складировать, то для того, чтобы привести их в боеготовность, потребуется всего несколько часов. Таким образом, американцы будут продвигаться к нашим центральным районам", — считает собеседник агентства.

Он не исключил, что следующим шагом США через несколько лет может стать развертывание военной базы под Харьковом.