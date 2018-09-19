В Донбассе с начала года были ранены или убиты более 180 мирных жителей

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Более 180 мирных жителей погибли или получили ранения с начала года из-за конфликта в Донбассе, заявил в среду на брифинге в Луганске первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"За этот год СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 182 жертвах среди мирного населения", — сказал он.

Хуг уточнил, что с 1 января по 17 сентября 2018 года наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали гибель 34 человек и ранения 148 человек. Из них 62 человека пострадали от подрывов на неразорвавшихся боеприпасах.