МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. История Мюнхенского соглашения 1938 года убедительно подтверждает, что закулисные сделки в мировой политике не способны обеспечить глобальную безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Послание президента зачитал на открытии историко-документальной выставки "Мюнхен-38" в Росархиве глава агентства Андрей Артизов.

"Заключённая тогда сделка между Великобританией, Германией, Италией и Францией открыла путь к разделу Чехословакии, в котором приняли участие не только нацисты, но ряд государств Европы, подтолкнула человечество к роковой черте, началу Второй мировой войны, принёсшей неизмеримые страдания, жертвы и разрушения", — зачитал Артизов послание президента.

По словам Путина, "уроки Мюнхена актуальны и сегодня". "Они убедительно подтверждают, что глобальную безопасность невозможно обеспечить с помощью закулисных интриг или сговоров, а геополитические амбиции, лицемерие и двойные стандарты неизменно приводят к катастрофическим последствиям и росту напряженности в международных отношениях", — пояснил он.

Президент выразил уверенность, что выставка позволит дать объективную оценку предвоенным событиям, "внесет свою лепту в защиту исторической правды".

Среди документов выставки протоколы встреч участников событий тех лет, меморандумы НКВД СССР, например о деятельности судетских сепаратистов, фотографии, шифротелеграммы НКИД, копия Мюнхенского соглашения. По словам Артизова, часть архивов, 473 документа, будет опубликована на сайте Росархива, в том числе фотографии, при этом "более половины из них впервые".

Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой.