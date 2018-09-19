Токио надеется, что итоги саммита в КНДР поспособствуют денуклеаризации

ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Правительство Японии надеется, что подписанное по итогам состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита заявление, в котором, в частности, содержится обещание КНДР полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, будет способствовать полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы надеемся, что это приведет к полной денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил в ходе пресс-конференции в среду генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына вопрос о необходимости саммита между Северной Кореей и Японией, Суга подчеркнул, что Токио "получает разнообразную информацию об этом от корейской стороны".

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.