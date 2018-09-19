Токио надеется, что итоги саммита в КНДР поспособствуют денуклеаризации

ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Правительство Японии надеется, что подписанное по итогам состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита заявление, в котором, в частности, содержится обещание КНДР полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, будет способствовать полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына вопрос о необходимости саммита между Северной Кореей и Японией, Суга подчеркнул, что Токио "получает разнообразную информацию об этом от корейской стороны".
Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.