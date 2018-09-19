Результаты межкорейского саммита являются прорывом, заявил Косачев

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Декларация лидеров Северной и Южной Кореи является прорывным документом по мирному урегулированию на полуострове, его значение выше договоренностей КНДР и США, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Декларация по итогам переговоров в Пхеньяне, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, несомненно — серьезный и прорывной документ, значение которого, пожалуй, даже выше политического веса июньских договоренностей северокорейского лидера с Дональдом Трампом", — написал сенатор в Facebook.