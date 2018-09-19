Результаты межкорейского саммита являются прорывом, заявил Косачев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Декларация лидеров Северной и Южной Кореи является прорывным документом по мирному урегулированию на полуострове, его значение выше договоренностей КНДР и США, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
"Декларация по итогам переговоров в Пхеньяне, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, несомненно — серьезный и прорывной документ, значение которого, пожалуй, даже выше политического веса июньских договоренностей северокорейского лидера с Дональдом Трампом", — написал сенатор в Facebook.