Министр обороны Великобритании посетил Донбасс, сообщили в Киеве

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал в районе проведения военной операции в Донбассе и ознакомился с ситуацией в регионе, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины.

По данным пресс-центра, Уильямсон побывал в Краматорске, где встретился с командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым. Наев сообщил об обстановке в Донбассе и проинформировал о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки в регионе.

"В дальнейшем командующий объединенных сил ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, госсекретарь (Уильямсон — ред.) побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами объединенных сил… После передовой командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда — ред.), где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Согласно сообщению, Наев и Уильямсон обсудили ряд гуманитарных инициатив, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры в Донбассе.

Министр обороны Великобритании поблагодарил Наева за поездку в Донбасс и заявил, что Лондон в дальнейшем будет помогать Киеву, добавили в пресс-центре.

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