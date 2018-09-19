Миссия ООН заявляет, что с 16 мая по 15 августа погибли 12 жителей Донбасса

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала, что с 16 мая по 15 августа 2018 года в Донбассе погибли 12 мирных жителей, 93 получили ранения, сообщила в среду глава миссии Фиона Фрейзер.

"За период с 16 мая по 15 августа мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировала 105 жертв среди гражданского населения – 12 погибших и 93 раненых. Это на 30% больше, чем за предыдущий отчетный период", — сказала Фрейзер на брифинге в Киеве.

При этом, по ее словам, в аналогичный период 2017 года жертв среди гражданского населения было на 37% меньше.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.