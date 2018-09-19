США будут препятствовать сближению Корей, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Договоренности КНДР и Республики Корея, достигнутые в рамках прошедшего саммита в Пхеньяне, свидетельствуют о реальном потеплении отношений между странами, однако в дальнейшем этому процессу может начать препятствовать Вашингтон из-за возникновения угрозы ликвидации американской военной базы на территории Южной Кореи, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Очень важные, нужные договоренности, которые свидетельствуют о реальном потеплении между Кореями. У этого процесса есть очень серьезные снования… Вопрос состоит в том, насколько удастся реализовать дальнейшие шаги… Рано или поздно это поставит в повестку дня вопрос о ликвидации такой угрозы как американская военная база на территории Южной Кореи. С этим Вашингтон вряд ли будет готов согласиться. Мы еще увидим интенсивные шаги Вашингтона, направленные на то, чтобы процесса сближения двух Корей не допустить", — сказал Новиков РИА Новости.

Он также отметил, что сближение двух стран не может происходить только за счет одной из сторон, это возможно лишь на равных условиях.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что эти события происходят в рамках той карты, которую разрабатывали совместно с Северной Кореей Россия и Китай.