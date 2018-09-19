Саммит КНДР и Южной Кореи был очень успешным, заявила Матвиенко

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия считает, что саммит КНДР и Южной Кореи был очень успешным, саммит сделал мощный шаг по созданию атмосферы доверия между двумя государствами, сообщила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Я внимательно следила за саммитом. Мы считаем, что это был очень успешный саммит без преувеличения, встреча лидеров Северной и Южной Кореи стала очень результативной", — сказала она.

Матвиенко отметила, что саммит сделал мощный шаг по созданию атмосферы доверия между двумя государствами.

"Атмосфера была доброжелательная, непротиворечивая, ощущалось, что оба лидера на одной волне, хотят добиться мира, решить проблемы денуклеаризации", — отметила спикер Совета Федерации.

Она сообщила, что необходимо всячески поддерживать межкорейский диалог. "Для этого нужно сформировать атмосферу доверия, нынешний саммит сделал мощный шаг по созданию атмосферы доверия между двумя государствами, двумя народами", — сказала Матвиенко.