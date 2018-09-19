База США в Польше будет символом оккупации страны, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Военная база США на территории Польши, названная в честь американского лидера Дональда Трампа, станет символом оккупации польского государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее сообщалась, что на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда в шутку предложил назвать постоянную базу США в Польше "Форт Трамп".

"Польские школьники должны будут изучать биографию Трампа, если в честь него назовут военную базу. Это же постоянное напоминание об оккупации. Кто хозяин? В честь кого названа военная база? Это просто утопия, когда на территории независимого государства пытаются назвать не улицу, не библиотеку, которую, допустим, подарил бы Трамп, не парк, посаженный за его средства, а военную базу, которая является символом оккупации территории любого государства", — заявил РИА Новости Шерин.

По словам парламентария, Польша размещением на своей территории военной базы США пытается, в том числе "уколоть" Россию.

"Такое ощущение, что Польша ведет себя как девушка, которая пытается отомстить своему молодому человеку, изменив с другим. Вместо того, чтобы вести себя как достойная и независимая страна, она таким образом пытается уколоть нас. Но это РФ никак не оскорбит", — заявил РИА Новости Шерин.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польшы Анджей Дуда подтвердил, что его страна готова потратить 2 миллиарда долларов на размещение американской постоянной военной базы.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.