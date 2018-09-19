В Госдуме призвали США способствовать реализации договоренностей двух Корей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Важно, чтобы мировое сообщество, особенно США, способствовало реализации достигнутых Южной Кореей и КНДР договоренностей, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Целый пакет прорывных решений, закрепленных лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньянской декларации, должен оказать существенное влияние на разрядку напряженности в регионе… Два корейских государства демонстрируют свое стремление к превращению полуострова в безопасный регион, новую зону развития и процветания. На этом фоне крайне важно, чтобы мировое сообщество способствовало реализации достигнутых договоренностей. Это в большей степени относится к США, которые до сих пор не выполнили своих обещаний в отношении обеспечения гарантий безопасности для КНДР", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик напомнил, что Пхеньян сделал уже много серьезных шагов навстречу, к которым теперь добавилось заявление о закрытии ракетного полигона "Тонхчан" и остановка работы ядерного реактора в Йонбене.

"От Вашингтона ждут ответных действий и полного отказа от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Задачи по предотвращению наращивания ядерного потенциала на Корейском полуострове, денуклеаризации КНДР и установлению на полуострове мира должны быть достигнуты при полном соблюдении норм международного права и суверенитета Северной Кореи", — подчеркнул политик.

Первый в истории саммит КНДР и США прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.