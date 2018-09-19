Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи супом с гречневой лапшой

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын накормил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина холодным супом с гречневой лапшой нэнмён в старейшем и самом знаменитом пхеньянском ресторане "Оннюгван", передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита, куда стекается вся информация из Пхеньяна.

Сидя за одним столом с Ким Чен Ыном, президент Южной Кореи обедал в "Оннюгване" со своей делегацией после завершения основной части переговоров лидеров.

Эластичная коричневая лапша в латунной миске подается с ледяным бульоном с добавлением квашеной капусты кимчи, ломтиков огурца, мяса и вареного яйца. Блюдо едят с добавлением уксуса и горчицы.

Президент Мун Чжэ Ин впервые попробовал пхеньянский нэнмён 27 апреля на первой встрече с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Лидер КНДР привез туда повара из "Оннюгвана", специально чтобы тот приготовил для президента Южной Кореи лапшу. Тогда Мун Чжэ Ин решил приехать в Пхеньян и в следующий раз попробовать нэнмён уже в этом ресторане.