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Эксперт усомнился в желании КНДР стремиться к денуклеаризации

Сюжет:
Саммит КНДР и Южной Кореи (31)
(обновлено: 11:20 19.09.2018)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пока сложно говорить о том, что договоренности, достигнутые лидерами КНДР и Южной Кореи на саммите, являются движением к денуклеаризации, потому что у Пхеньяна нет никакого желания полностью отказываться от ядерного оружия, а главной целью встречи в верхах было создание атмосферы оптимизма и впечатления, что Северная Корея готова идти на уступки, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.

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По мнению Ланькова, на данном этапе сложно говорить о том, что договоренности, достигнутые на межкорейском саммите, являются движением к денуклеаризации.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"У Северной Кореи нет ни малейшего желания, более того, ни малейшего резона отказываться от ядерного оружия. Максимум, на что можно рассчитывать — это на ограничение северокорейского ядерного потенциала и выработку приемлемых — как для международного сообщества, так и для КНДР — правил игр", — сказал профессор.

Главной целью межкорейского саммита, по мнению Ланькова, было "произвести как можно больше оптимизма". "Дело в том, что в последнее время в Вашингтоне нарастает понимание того, что Северная Корея вовсе не торопится предпринимать те или иные шаги, направленные на заметное сокращение ядерного потенциала. Более того, все уступки, которые были сделаны Пхеньяном, являются либо обратимыми, либо символическими. В этих условиях в Вашингтоне все сильнее слышны голоса "ястребов", которые считают, что необходимо вернуться к старой политике максимального давления на КНДР", — сказал Ланьков.

Это обстоятельство, по его словам, беспокоит не только Северную, но и Южную Корею, потому что "действия "ястребов" могут спровоцировать вооруженный конфликт, от которого пострадают два корейских государства".

"Сейчас и Северная и Южная Корея, вне зависимости от реального желания Пхеньяна делать уступки, совместными усилиями стараются создать впечатление о том, что КНДР уступки делать собирается. И именно этой задаче был подчинен сегодняшний саммит", — подчеркнул Ланьков.

Будущее центра в Йонбёне

Среди достигнутых на саммите соглашений, профессор южнокорейского университета отметил обещание Пхеньяна демонтировать ядерные объекты в исследовательском центре в Йонбёне.

"В этом центре действительно сосредоточена значительная часть имеющихся у КНДР мощностей по производству ядерного оружия. Но закрытие этого центра не означает остановки северокорейской ядерной программы, потому что у Пхеньяна есть и другие центры, где ведутся соответствующие исследования и производства. Тем не менее, остановка Йонбёна будет означать, что объемы производства ядерного вооружения в КНДР существенно сократятся", — считает профессор.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Если это обещание будет действительно реализовано, то это будет серьезным шагом в направлении снижения уровня напряженности в Северо-Восточной Азии. При этом, однако, не надо строить иллюзий — КНДР отказываться от ядерного оружия не собирается. Действия не только США, но и ряда других держав в последние годы наглядно продемонстрировали, что отказ от ядерного оружия для страны, находящейся в сложной международной ситуации, крайне опасен", — подчеркнул Ланьков.

С другой стороны, по его словам, встает вопрос о необходимости ответных уступок и шагов со стороны США.

"Пока ситуация выглядит парадоксальным и грустным образом. Северная Корея пошла на некоторые уступки, хотя не следует забывать, что они были либо обратимыми, либо символическими. Но США пока не пошли вообще ни на какие уступки. Естественно, что для дальнейшего продвижения ситуации в этом направлении следовало бы ожидать, что определенный шаг сделает не только Пхеньян, но и Вашингтон", — сказал Ланьков.

Поэтому, по оценке эксперта, "в условиях отсутствия каких-либо шагов со стороны Вашингтона, вероятность приостановки ядерного центра в Йонбёне существенно снизится".

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