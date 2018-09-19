В Совфеде прокомментировали новую стратегию кибербезопасности США

МОСКВА, 19 сентября — РИА Новости. Включение России и Китая в список главных угроз стратегии кибербезопасности США может послужить поводом для кибератак на эти страны, заявил РИА Новости в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"США с упорством, достойным лучшего применения, продолжают гнуть всю ту же линию: Россия и Китай – основные угрозы их демократическим ценностям. Новое здесь состоит только в том, что подобные ни на чем не основанные утверждения включаются в официальный документ – так называемую стратегию кибербезопасности", — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, сделано это с далеко идущими последствиями, и в будущем вполне "может послужить поводом для кибератак на Россию и Китай". Кроме того, США постараются использовать очередной повод для "безосновательных санкций против РФ", уверен политик.

Он подчеркнул, что в Москве "к такому ходу событий готовы".

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.