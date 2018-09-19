В Сеуле заявили о фактическом прекращении войны с КНДР

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове, рассказал представитель президентской администрации в Сеуле.
Также министры обороны КНДР и Южной Кореи подписали военное соглашение. Стороны договорились отозвать военных из демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе километра до демаркационной линии.
Кроме того, Северная Корея пообещала закрыть ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.
Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Это может стать первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.
Корейская война
Все попытки КНДР добиться подписания договора о мире с американцами отвергались Вашингтоном, пока 12 июня этого года на встрече лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа не была достигнута договоренность о необходимости формально положить конец этой войне.