В минобороны Польши рассказали о пользе американской военной базы в стране

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Размещение в Польше постоянной американской военной базы изменит геополитический ландшафт Европы, считает заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский.

"Новая американская база, содержащая хотя бы элементы классического постоянного присутствия, изменила бы геополитический ландшафт Европы", — цитирует Шатковского агентство РАР.

По мнению замминистра, постоянная американская база "будет иметь влияние политико-стратегическое (перспектива долгосрочного сдерживания), но также и чисто военное, посредством усиленного потенциала уже присутствующих войск и, безусловно, увеличение потенциала для принятия очередных следующих сил".

Говоря о безопасности Польши, Шатковский заявил, что после размещения американской базы Польша больше "не будет рассматриваться, как буферное государство, что скажется на реальном чувстве безопасности".

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польшы Анджей Дуда подтвердил, что его страна готова потратить 2 миллиарда долларов на размещение американской постоянной военной базы.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.