Индия и Россия могут создать совместный телеканал

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен — РИА Новости. Индия и Россия обсуждают создание совместного телеканала, заявил российским журналистам генеральный директор Invest India Шри Дипак Багла.

Invest India — национальное агентство Индии по продвижению и содействию инвестированию под управлением департамента промышленной политики и продвижения министерства торговли и промышленности правительства Индии. "Россия Plus" является специализированным отделом Invest India, который предоставляет полный спектр услуг российским и индийским инвесторам. Отдел создан в 2017 году.

"Есть проект (создания) телеканала, который находится на продвинутой стадии установления своего бизнеса в Индии", — сказал Шри Дипак Багла.

Он отметил, что проект планирует осуществить российская компания, которая хочет создать совместный телеканал с индийской стороной. Чиновник добавил, что вещание на новом телеканале будет вестись, скорее всего, на русском и английском языках.

При этом он признался, что не может указать название российской компании, так как "это вопрос конфиденциальности". "В настоящий момент ведется изучение возможностей. Когда бизнес-план будет полностью сформирован, тогда у нас будет больше деталей", — пояснил собеседник.

Глава Invest India отметил, что, предположительно, вещание телеканала будет вестись на обе страны. "Я предполагаю, что в обеих странах (будет транслироваться)", — сказал он.