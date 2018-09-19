В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. "В результате обстрела со стороны ВСУ Ясиноватой поврежден газопровод по улице Франко, а также повреждено остекление дома по улице Воровского", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

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