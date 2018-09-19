Автомобилисты проводят акцию протеста в центре Киева

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акцию в правительственном квартале в центре Киева, они требуют снизить акцизы на ввоз таких машин на Украину, сообщил телеканал "112 Украина".

"Около 100 участников протеста, машины припаркованы вдоль правительственного квартала, пока существенных пробок нет. На месте уже работают сотрудники полиции и Национальной гвардии. Основные требования, которые сегодня звучат со сцены – это снижение цен на ввоз автомобилей с иностранной регистрацией и пересмотр средств на ремонт дорог Украины", — сообщается в эфире телеканала.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.