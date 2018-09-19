Лидеры КНДР и Южной Кореи посетят священную гору Пэктусан 20 сентября

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились посетить 20 сентября священную для всех корейцев "Белоголовую гору" Пэктусан на границе с Китаем, сообщил представитель южнокорейского президента.

По его словам, предложение съездить на Пэктусан сделал Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин принял его. Поездка состоится в четверг с утра, после чего президент Южной Кореи должен вернуться в Сеул.

Объявление было сделано по прямой видеосвязи с сеульским пресс-центром саммита из Пхеньяна.

Потухший вулкан Пэктусан частично расположен на территории КНДР, частично — Китая. В его кратере образовано озеро, и вершина кратера покрыта снегом, за что гору и назвали "Белоголовой". У корейцев с ней связаны древние легенды о происхождении их нации.

Лидеры двух корейских государств побывают там впервые.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул, и вызывает интерес вопрос о том, не отправятся ли лидеры двух корейских государств на вулкан Халласан на острове Чеджудо — самом южном в Корее.

В прошлом общественные организации Южной Кореи и КНДР устраивали символические марши мира от Халласана и Пэктусана до разделяющей страну демилитаризованной зоны.