Лидеры КНДР и Южной Кореи посетят священную гору Пэктусан 20 сентября

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились посетить 20 сентября священную для всех корейцев "Белоголовую гору" Пэктусан на границе с Китаем, сообщил представитель южнокорейского президента.
Объявление было сделано по прямой видеосвязи с сеульским пресс-центром саммита из Пхеньяна.
Потухший вулкан Пэктусан частично расположен на территории КНДР, частично — Китая. В его кратере образовано озеро, и вершина кратера покрыта снегом, за что гору и назвали "Белоголовой". У корейцев с ней связаны древние легенды о происхождении их нации.
Лидеры двух корейских государств побывают там впервые.
Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын принял приглашение Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул, и вызывает интерес вопрос о том, не отправятся ли лидеры двух корейских государств на вулкан Халласан на острове Чеджудо — самом южном в Корее.
В прошлом общественные организации Южной Кореи и КНДР устраивали символические марши мира от Халласана и Пэктусана до разделяющей страну демилитаризованной зоны.