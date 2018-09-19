09:0119.09.2018
(обновлено: 09:14 19.09.2018)
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ТОКИО, 19 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия оценивает межкорейский саммит сугубо положительно: взаимодействие Северной и Южной Кореи, примирение и диалог между ними приведут к разрядке напряженности и созданию атмосферы доверия на Корейском полуострове, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.
"Мы оцениваем встречу между двумя лидерами Северной и Южной Кореи сугубо положительно. Примирение между двумя частями Корейского полуострова – это именно то, что будет способствовать смягчению напряженности, созданию атмосферы взаимного доверия, взаимного учета интересов, а, следовательно, это приведет к разрядке военной напряженности", — сказал посол.
По словам дипломата, "разрядка военной напряженности у нас на границах – это очень хорошо. И мы приветствуем эту встречу и искренне и горячо желаем, чтобы наши корейские коллеги – и южные, и северные – нашли возможность договориться о программах взаимодействия, сотрудничества".
"Самое главное, чтобы им никто не мешал, чтобы никто не ставил палки в колеса, как это случилось недавно с пробным прогоном поезда", — отметил посол.
Мацегора напомнил о недавнем срыве пробного прогона поезда между Севером и Югом из-за неожиданного запрета командования ООН.
"Юг и Север договорились в рамках Пханмунджомской декларации о модернизации и соединении автомобильных и железных дорог. Для того чтобы провести инспекцию железной дороги на участке от Кэсона до Синыйчжу, планировался пробный прогон поезда, который для этого должен был пересечь демилитаризованную зону", — рассказал дипломат.
Он добавил, что такой прогон однажды уже был осуществлен — в 2007 году, "и никаких проблем не возникало". "Но сейчас, когда американская сторона старается давить на Северную Корею по всем направлениям, сдерживать любые планы по взаимодействию с Северной Кореей, в том числе между Северной Кореей и Южной, командованием ООН было запрещено пересечение поездом демилитаризованной зоны", — сказал дипломат.
Для запрета, по словам посла, был выбран формальный повод – то, что заявка была подана позднее, чем за 48 часов.
"Мы надеемся на то, что все стороны — и американская, и все прочие — будут исходить из того, что межкорейское примирение – это та вещь, которая необходима для всех нас. Для того чтобы на полуострове создавалась атмосфера взаимопонимания, взаимного учета интересов, мира. Ничего плохого в этом нет. Только положительный эффект будет от такого взаимодействия", — подчеркнул Мацегора.
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.