Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

ТОКИО, 19 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия оценивает межкорейский саммит сугубо положительно: взаимодействие Северной и Южной Кореи, примирение и диалог между ними приведут к разрядке напряженности и созданию атмосферы доверия на Корейском полуострове, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Межкорейский саммит прошел во вторник и среду в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году, по ее итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

"Мы оцениваем встречу между двумя лидерами Северной и Южной Кореи сугубо положительно. Примирение между двумя частями Корейского полуострова – это именно то, что будет способствовать смягчению напряженности, созданию атмосферы взаимного доверия, взаимного учета интересов, а, следовательно, это приведет к разрядке военной напряженности", — сказал посол.

По словам дипломата, "разрядка военной напряженности у нас на границах – это очень хорошо. И мы приветствуем эту встречу и искренне и горячо желаем, чтобы наши корейские коллеги – и южные, и северные – нашли возможность договориться о программах взаимодействия, сотрудничества".

"Самое главное, чтобы им никто не мешал, чтобы никто не ставил палки в колеса, как это случилось недавно с пробным прогоном поезда", — отметил посол.

Мацегора напомнил о недавнем срыве пробного прогона поезда между Севером и Югом из-за неожиданного запрета командования ООН.

"Юг и Север договорились в рамках Пханмунджомской декларации о модернизации и соединении автомобильных и железных дорог. Для того чтобы провести инспекцию железной дороги на участке от Кэсона до Синыйчжу, планировался пробный прогон поезда, который для этого должен был пересечь демилитаризованную зону", — рассказал дипломат.

Он добавил, что такой прогон однажды уже был осуществлен — в 2007 году, "и никаких проблем не возникало". "Но сейчас, когда американская сторона старается давить на Северную Корею по всем направлениям, сдерживать любые планы по взаимодействию с Северной Кореей, в том числе между Северной Кореей и Южной, командованием ООН было запрещено пересечение поездом демилитаризованной зоны", — сказал дипломат.

Для запрета, по словам посла, был выбран формальный повод – то, что заявка была подана позднее, чем за 48 часов.

"Мы надеемся на то, что все стороны — и американская, и все прочие — будут исходить из того, что межкорейское примирение – это та вещь, которая необходима для всех нас. Для того чтобы на полуострове создавалась атмосфера взаимопонимания, взаимного учета интересов, мира. Ничего плохого в этом нет. Только положительный эффект будет от такого взаимодействия", — подчеркнул Мацегора.