Эксперт прокомментировал включение России в список киберугроз США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Включение России в список главных киберугроз США негативно отразится на развитии отечественной IT-отрасли, но глобально не повлияет на борьбу с киберпреступлениями, считает директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение, сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"Раскрученные кибератаки, вмешательство в выборы, дезинформация в интернете — хорошие предлоги для продавливания своих политических интересов. Связаны они с выделением федеральных средств на новые сверхзатратные проекты и инструменты, очередное оправдание планируемых санкций", — заявил РИА Новости эксперт в области цифровой экономики.

"Сейчас в США идет масштабная чистка в сфере госзакупок, под удар попадает IT-бизнес связанный с Россией. Мы, напротив, развиваем проприетарную экосистему на американских решениях и слезать с этой замедленной бомбы нашего IT-суверенитета не готовы. Не думаю, что это негативно скажется в борьбе с киберпреступлениями, однако очевидно, что это негативно отразится на развитии российского IT", — указал Щельцин.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.