Во Львове запретили публично использовать произведения на русском языке

Львов на фасаде Львовской областной рады украсили в День вышиванки. Архивное фото

Львов на фасаде Львовской областной рады украсили в День вышиванки. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Установить мораторий <…> до момента прекращения оккупации территории Украины", — говорится в заявлении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке, отмечает телеканал.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". С восьмого ноября 2017-го доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов. Также в сентябре прошлого года в стране вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.