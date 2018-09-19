КНДР и Южная Корея договорились создать совместную военную комиссию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея договорились работать над созданием совместной военной комиссии для решения проблем установления взаимного доверия, говорится в подписанном в среду в Пхеньяне соглашении министров обороны двух корейских государств.

"Обе стороны решили конкретно обсудить и урегулировать вопросы, связанные с созданием и работой совместной военной комиссии Юга и Севера", — говорится в документе. Меры по укреплению доверия будут также включать дальнейшее установление линий прямой связи между военачальниками КНДР и Южной Кореи.