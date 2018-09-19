КНДР и Южная Корея договорились создать новую мирную зону

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея договорились создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения, говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне.

Как передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра саммита, по итогам которого было подписано это соглашение, документ предусматривает, что от южнокорейского острова Токчокто до северокорейского острова Чходо в Желтом море, а также от южного порта Сокчхо до северного Тхончхона будет создана зона мира шириной примерно 80 километров. В этой зоне, как пояснило в Сеуле министерство обороны Республики Корея, запрещены артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.