КНДР и Южная Корея решили прекратить учения вдоль буферной зоны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, говорится в соглашении в военной области между двумя корейскими государствами, подписанном в Пхеньяне.

"Обе стороны решили прекратить с 1 ноября военные учения близ военно-демаркационной линии, направленные друг против друга… На расстоянии до 5 километров от ВДЛ решено полностью прекратить артиллерийские учения и полевые учения численностью свыше полка", — говорится в документе. Кроме того, предусмотрено в те же сроки ввести запрет на полеты близ буферной зоны всех военных самолетов.

Буферная зона будет объявлена в пределах 40 километров от военно-демаркационной линии в восточной части и не ближе, чем на 20 километров в западной части от линии раскола страны. Для винтокрылых летательных средств полеты будут прекращены на расстоянии ближе 10 километров от военно-демаркационной линии. Вводятся также ограничения для полетов беспилотников.

Соглашение подписано по итогам саммита двух корейских государств в Пхеньяне министрами обороны.