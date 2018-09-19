"Смертоносный сюрприз": немецкий журнал оценил танк Т-34

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советский танк Т-34 оказался для напавшего на СССР Вермахта настоящим "смертоносным сюрпризом", пишет немецкий журнал Stern.
Одним из секретов успеха "тридцатьчетверки" журнал называет простую и гениальную конструкцию, которая легко позволяла наладить массовое производство танка.
Несмотря на создание в ответ на Т-34 новых типов танков, Вермахт так и не получил такую машину, которая могла бы соперничать с "тридцатьчетверкой" в маневренности и проходимости, подчеркивает издание.
T-34 — легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Машина являлась основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.