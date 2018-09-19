КНДР и Южная Корея договорились о состыковке железных дорог

Визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. 18.09.2018

Визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. 18.09.2018

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону, говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

"Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке", — говорится в документе.

Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.