The Sun назвала имена пострадавших в ресторане в Солсбери

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Британское издание The Sun сообщило имена пострадавших, которые 16 сентября отравились в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. Ими, по данным газеты, являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода, Анна Шапиро.

Анна Шапиро, в свою очередь, рассказала изданию, что 12 лет назад получила гражданство Израиля и больше не является гражданкой России, а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг — подданный Соединенного Королевства.

По данным газеты, Шапиро — уроженка Нижнего Новгорода, в 2008 году она перебралась в британскую столицу, где познакомилась с будущим супругом.

Как рассказала женщина, в Prezzo она отправилась с мужем. По словам Шапиро, в воскресенье днем они приехали в деревню рядом с Солсбери, где им рекомендовали посетить данное заведение.

Пострадавшая сообщила, что они заказали в заведении пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда самочувствие ее мужа ухудшилось, и он "стал бледнеть".

Спустя около 15 минут модель обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах. Она отметила, что позже ей тоже стало плохо.

Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введен в искусственную кому, но, по последним данным, он пришел в сознание.

Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.

Речь о яде не идет

Последний инцидент в Солсбери полиция более не считает подозрительным, речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира, переданном во вторник РИА Новости.

"Анализы подтвердили, что два пациента, которые плохо себя почувствовали в ресторане Prezzo в Солcбери в воскресенье вечером, не соприкасались ни с какими нервно-паралитическими веществами. После проведенных анализов, на данном этапе мы не считаем инцидент подозрительным", — говорится в заявлении.

Полиция отмечает, что на фоне событий последних месяцев в Солсбери, были проведены научные анализы.

"На данном этапе мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери", — говорится в сообщении.

Лондон проигнорировал запрос Москвы

Британская сторона так и не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших накануне в ресторане в Солсбери, несмотря на неоднократные запросы посольства, заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было", — сказал пресс-секретарь.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу. Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта, предположительно нервно-паралитическим препаратом. Лондон бездоказательно обвиняет в произошедшем Москву. РФ категорически эти голословные обвинения отрицает.