Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместное заявление по итогам саммита

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время торжественного приема в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление по итогам своей третьей встрече, которая второй день проходит в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита.

В пресс-центр поступает вся информация из Пхеньяне.

Встреча в среду проходила в формате "один на один" в официальной резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон". Сопровождающие лидеров лица ожидали конца беседы в коридоре за дверью.