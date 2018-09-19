МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение.

Как говорится в стратегии, США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией".

"Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам", — приводит телеканал отрывок из документа.

Китай, согласно стратегии, пытался украсть секретную информацию у американского правительства и "институтов частного сектора".

В документе среди угроз также названы Иран и КНДР, которые якобы используют кибервойны, "чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам" страны.

Пентагон заявляет в стратегии, что будет стараться "разрушить или прекратить кибердеятельность у ее истоков", включая активность, не соответствующую уровню вооруженного конфликта.

В военном ведомстве также отмечают, что вооруженные силы США нацелены на создание "более смертоносной силы для ведения боевых действий и противостояния вредоносным киберсубъектам".

Санкции за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом".

Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию. Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от граждан США и другие меры.

Российское "вмешательство"

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Джон Болтон также отмечал, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин подчеркивал, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.