Лидеры КНДР и Южной Кореи начали второй день переговоров в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали в среду второй день переговоров в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра пятого межкорейского саммита.

В пресс-центр поступает вся информация из Пхеньяна, куда Мун Чжэ Ин прибыл во вторник с представительной делегацией из 150 человек для проведения своей уже третьей встречи с Ким Чен Ыном. В тот же день два лидера провели переговоры.

Как объявил на брифинге перед началом нового дня переговоров представитель южнокорейской президентской администрации, пока трудно сказать, какими будут результаты общения двух лидеров.

Переговоры состоятся в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон" ("Сад ста цветов"), где остановился Мун Чжэ Ин. Одну из стан корпуса, где пройдут переговоры, украсила огромная фотография Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина с их первого саммита, который состоялся 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом.

Бывшие президенты Южной Кореи Ким Дэ Чжун и Но Му Хён также останавливались в "Пэкхвавоне" в 2000 и 2007 годах соответственно. Резиденция была построена в 1983 году, там расположены три корпуса, способные вместить до 90 человек.

После утренней встречи лидеров Мун Чжэ Ин поедет в знаменитый, старейший в Пхеньяне ресторан "Оннюгван" на берегу реки Тэдонган, а затем вместе со всей делегацией отправится знакомиться с творческим объединением "Мансудэ", в котором известным художникам, скульпторам и деятелям других искусств КНДР созданы условия для творчества.

Ужин для Мун Чже Ина запланирован в популярном у пхеньянцев ресторане рыбного рынка "Тэдонган", где президент будет сидеть, как утверждается, бок-о-бок с обычными посетителями. Там же ему покажут аквариум с осетрами и форелью.

После ужина делегация Южной Кореи посмотрит массовое гимнастическое представление на крупнейшем в КНДР стадионе на острове "Ныннадо" на реке Тэдонган.

Пока лидеры двух корейских государств будут вести переговоры, "первые леди" КНДР и Южной Кореи посетят дворец пионеров и школьников "Мангёндэ", спортивный комплекс и театр.