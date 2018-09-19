Президенту Южной Кореи покажут в Пхеньяне живых осетров

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын покажет президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ин в среду выращенных в КНДР осетров, сообщил на брифинге в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента.

По его словам, Мун Чжэ Ин после второго дня переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне поужинает в популярном ресторане рыбного рынка "Тэдонган" вместе с жителями столицы, а затем осмотрит аквариум с осетрами и форелью.

В КНДР попытки разводить осетров предпринимаются с начала 1990-х годов.

Обедать президент Южной Кореи поедет в ресторан "Оннюгван", самый старый и знаменитый в Пхеньяне. В апреле этого года Ким Чен Ын привез оттуда повара в демилитаризованную зону между Севером и Югом, чтобы тот на первой встрече двух лидеров приготовил холодную гречневую лапшу "нэнмён". Мун Чжэ Ин оценил знаменитое пхеньянское блюдо и изъявил желание посетить известный ресторан на берегу реки Тэдонган.