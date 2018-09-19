МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Одна из двух отравившихся в ресторане в Солсбери, 30-летняя модель Анна Шапиро рассказала британской газете Sun, что в 2006 году получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг — британец. Таким образом, россиян среди пострадавших в этом инциденте нет.

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция вечером во вторник заявила, что исключает использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным. Британские СМИ называли "как минимум одного" из пострадавших россиянином. В посольстве России в Лондоне РИА Новости сообщили, что британская сторона так и не предоставила информации о том, что среди отравившихся в Солсбери были россияне.

"Я бывшая российская подданная", — сказала в интервью газете Шапиро. Как пишет The Sun добавляет, женщина родилась в Нижнем Новгороде, а в 2008 году переехала в Лондон, где встретила нынешнего мужа.

Как рассказала Шапиро, в ресторане она была вместе с мужем, 42-летним британцем Алексом Кингом. По словам женщины, они приехали в деревню у Солсбери в воскресенье днем, а там им посоветовали отправиться в ресторан Prezzо.

"По прибытии я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс морского окуня, овощи и картофель. Еще мы заказали два бокала белого вина", — сказала девушка. К концу обеда Кинг почувствовал себя плохо, "стал бледнеть и пошел в туалет".

Через 15 минут Шапиро обнаружила мужа лежащим на полу лицом вниз в туалете с пеной на губах. "Я побежала вниз на помощью. Я была в панике", — заявила женщина. Через некоторое время, по словам Шапиро, ей тоже стало плохо.

Пострадавших отвезли в местную больницу, причем ее мужа сначала ввели в искусственную кому, но сейчас он пришел в сознание. Женщину выписали из больницы вечером в понедельник, она находится в местном отеле под круглосуточным наблюдением полиции.

Высокопоставленные источники Sun в разведке предположили, что Кинг и Шапиро могли быть отравлены стрихнином.

Четвертого марта после посещения ресторана Zizzi были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон обвинил в причастности к отравлению Скрипалей веществом А234 российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России. Москва направила в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД России, комментируя обвинения, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров и Боширов дали интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.