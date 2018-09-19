Мадуро сравнил кампанию против Венесуэлы с преследованием евреев

МЕХИКО, 19 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил кампанию, якобы развернутую против его страны иностранными СМИ, с преследованием евреев в годы Второй мировой войны.

"Есть картельный сговор СМИ и информационных агентств в кампании информационной агрессии против Венесуэлы, которая сравнима только с кампанией Гитлера против евреев", — приводит МИД страны заявление Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

К странам, ведущим такую кампанию, Мадуро отнес Колумбию, Панаму, Бразилию, Аргентину, Эквадор и Перу. И заметил, что эмигрировавшие в эти страны граждане Венесуэлы превратились фактически в рабов, а против них развернуты ксенофобские кампании.