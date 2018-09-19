Учредительное собрание Венесуэлы потребовало отставки генсека ОАГ

МЕХИКО, 19 сен – РИА Новости. Заявление с требованием немедленной отставки генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро приняло во вторник национальное учредительное собрание Венесуэлы.

Согласно тексту заявления, причиной этого требования стали недавние слова Альмагро, допустившего возможность вооруженного вторжения в Венесуэлу для решения кризисной ситуации, в которой она оказалась.

Учредительное собрание также создает специальную комиссию, которая должна будет представить общественности весь перечень актов "процесса систематической агрессии" против страны путем насилия, экономической и финансовой блокады.