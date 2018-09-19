США и Польша будут вместе противостоять "агрессивному поведению России"

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда считают наиболее актуальными общими угрозами "агрессивное поведение России", терроризм и распространение оружия массового уничтожения и намерены вместе противостоять этим вызовам.

"Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для США и Польши. Более глубокое, более тесное сотрудничество между США и Польшей в области безопасности и укрепление американо-польской решимости имеют решающее значение для устранения нынешних угроз безопасности и вызовов нашей общей безопасности, а также для обеспечения надежной стабильности, экономического процветания и развития", — говорится в совместном заявлении президентов по итогам переговоров в Белом доме.

"Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России, глобальным распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке", — отмечается в документе.

В связи с этим лидеры договорились укреплять военно-техническое и оборонное сотрудничество между странами, в том числе путем подготовки военнослужащих.

"Мы будем развивать наше партнерство в области оборонных технологий в областях, имеющих решающее значение для региональной обороны и сдерживания, включая облегчение доступа к любым высокотехнологичным оборонным технологиям и вооружениям, которые США считают возможными", — говорится в заявлении.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.