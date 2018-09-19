Делегация из Чили примет участие в заседании комиссии ЕАЭС в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Делегация высокого уровня из Чили прибудет в декабре в Москву для участия в заседании Евразийской экономической комиссии, заявил РИА Новости посол Чили в России Родриго Ньето.

"Мы собираемся провести встречу между Чили и Евразийским союзом в середине декабря в Москве… Чилийская делегация высокого уровня прибудет, и мы продолжим работать над укреплением сотрудничества в рамках деятельности Евразийской комиссии, которая, как известно, включает Россию", — заявил дипломат.

Он добавил, что делегация будет состоять из представителей главного управления международных экономических отношений МИД Чили и его руководителя Родриго Яньеса.

Чили продолжает укреплять дипломатические отношения с Россией на всех уровнях и поддерживает многосторонние консультации, добавил посол.