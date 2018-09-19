"Даже краска облупилась": Порошенко высмеяли за презентацию "нового" оружия

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи высмеяли украинского президента Петра Порошенко за его пост в Facebook, в котором демонстрируются испытания "новых" реактивных снарядов РС-80 "Оскол" на бомбардировщиках Су-24М.

"Да там даже краска в кабине облущилась… И чем тут гордится…", — заметил Владимир Гурьев

"С каких пор НУРСы стали мощным оружием… У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации… Никто на свете НУРСами не играется", — написал Тарас Клик.

"Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают", — отметил Олег Кличук.

"Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот походу не стреляет", — заявил Сергей Гаврилюк.

"Надо уничтожить все Сушки, это будет остаточный прощавай", — сыронизировал Александр Маштаков.