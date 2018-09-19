Дуда подтвердил готовность Польши разместить американскую военную базу

ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что его страна готова потратить 2 миллиарда долларов на размещение американской постоянной военной базы.

"Мы уже давно заявили, что готовы подготовиться, взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты", — заявил Дуда в эфире Польского телевидения после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

На вопрос о стоимости военной базы США в 2 миллиарда долларов он ответил: "Во столько, как мы предполагаем, обойдется подготовка функционирования базы, и мы готовы на это".

А уже текущие расходы Польша рассчитывает возложить на США. "Американцы, конечно, покрывали бы стоимость функционирования базы", — заметил Дуда.

Во вторник Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.