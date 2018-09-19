Минюст США не комментирует статью о регистрации китайских СМИ иноагентами

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует информацию о том, что оно якобы потребовало у ведущих китайских СМИ зарегистрироваться иностранными агентами в Штатах, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что минюст потребовал от китайских новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. По данным издания, минюст сообщил об этом агентству и телеканалу "в течение последних недель".

"У представителя (министерства) Марка Раймонди комментариев нет", — сказали в пресс-службе минюста.

Это решение совпало с "наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая", отмечала также Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. КНР со своей стороны заявил, что примет синхронные меры.