Демократы пытаются помешать планам Трампа создать новую ракету

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Демократы конгресса США подготовили законопроект, призванный помешать планам Белого дома создать новую ракету Trident D5 для ядерных ударов с подводных лодок, текст документа опубликован на сайте члена палаты представителей США Адама Шмидта.

В январе британская газета Guardian писала о планах администрации Дональда Трампа ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Сообщалось, что боеголовка будет использоваться на модифицированных ракетах Trident II (D5) на подводных лодках. Главной целью переоснащения считается "сдерживание России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе". По данным издания, в США также расширят перечень условий для применения ядерного арсенала, включая ответ на неядерную атаку.

Согласно тексту, над которым работали демократы обеих палат конгресса, законопроект направлен против "разработки, создания и размещения ядерных боеголовок малой мощности Trident D5".

"Новое ядерное оружие малой мощности, размещенное на подводных лодках, снизит порог применения ядерного оружия и повысит шансы на просчеты, которые могут привести к полномасштабному обмену ядерными ударами", — поясняют авторы.

Они считают, что оснащение подводных лодок ядерными боеголовками малой мощности не имеет прецедента в истории США и Вашингтон "должен отказаться от политики повышения вероятности ядерной войны и ослабления национальной безопасности в том числе за счет инвестиций в ядерное оружие малой мощности". В связи с этим авторы проекта настаивают на запрете финансирования разработки, производства и оснащения подводных лодок из оборонного бюджета на 2019 год.